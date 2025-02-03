03 февраля, 12:39Происшествия
Ребенок получил травмы, сорвавшись с 20-метровой высоты в горах Сочи
Фото: телеграм-канал "ЮРПСО МЧС России"
Шестилетний мальчик после падения с 20-метрового горного склона в Агурском ущелье получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ушиб внутренних органов. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
По данным ведомства, мальчик вместе с родителями приехал из Оренбургской области на отдых в Сочи. Когда семья шла по тропе, ребенок сорвался и покатился по грязевому склону. В результате он упал на сухой участок каменистого русла реки Агуры. Родители спустились к пострадавшему и вызвали скорую.
Приехавшие на место медики оказали медпомощь мальчику и вызвали спасателей, которые на носилках вынесли ребенка из ущелья к тропе, чтобы увезти его в больницу.
Ранее спасатели нашли на каменистом берегу в районе Геленджика мотоциклиста, который не справился с управлением, упал с 50-метровой скалы и выжил. Спасателей вызвал очевидец. У мужчины выявили переломы рук и ног, а также травму головы и множественные ушибы и раны.
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