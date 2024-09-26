Мотоциклист упал с 50-метровой скалы в Геленджике и выжил

Фото: телеграм-канал "Кубань-СПАС"

Спасатели нашли на каменистом берегу в районе Геленджика мотоциклиста, который не справился с управлением, упал с 50-метровой скалы и выжил. При этом у него выявили переломы, ушибы и раны, сообщается в телеграм-канале Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы Кубань-СПАС.

Как отмечается, мужчина ехал на мотоцикле по скалам между Геленджиком и селом Кабардинка. Он не справился с управлением транспорта и сорвался со скалы, упав на каменистый берег. Его мотоцикл остановился на середине склона. Спасателей вызвал очевидец.

"Спасатели Геленджикского АСО обнаружили пострадавшего на береговой линии, он был в сознании, несмотря на многочисленные травмы. Мужчине оказали первую помощь, при падении он сломал руку, ногу, получил травму головы и множественные ушибы и раны", – уточняется в сообщении.

Ранее обвал скалы в Дагестане повредил автомобиль, внутри которого находилась женщина. Он полученных травм она скончалась. Обвал произошел на 37-м километре трассы Буйнакск – Гимры – Чирката в Унцукульском районе. Повреждения получила машина Lada Largus, направлявшаяся в Ботлихский район.

В апреле ребенок выжил после падения с 12-го этажа на юго-востоке Москвы. Инцидент случился на Новочеркасском бульваре. Мальчик 2021 года рождения был госпитализирован.

