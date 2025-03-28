Миннуллин: состояние пострадавшей в Хургаде россиянки Валиуллиной стабильное

Фото: vk.com/Кристина Валиуллина

Состояние педиатра из Татарстана Кристины Валиуллиной, которая пострадала при крушении батискафа у берегов египетской Хургады в Красном море, стабильное. Об этом в телеграм-канале написал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

По информации главврача Уруссинской ЦРБ Светланы Шакировой, Валиуллина жива, это подтверждено генконсульством России.

"Главный врач и педиатр общались по телефону, состояние врача стабильное, угрозы жизни нет. Двое детей также находятся в больнице", – говорится в публикации.

Миннуллин уточнил, что информации о судьбе супруга Кристины Равиле Валиуллине в данный момент нет. Он также выразил надежду на лучшее.

Накануне, 27 марта, появилась информация, что Кристина и Равиль Валиуллины, которые отдыхали в Египте с двумя дочками, якобы оба погибли при крушении батискафа. При этом их дети в возрасте 10 и 15 лет выжили и были госпитализированы.

Крушение батискафа "Синдбад", на котором должна была проводиться экскурсия по осмотру кораллового рифа, произошло 27 марта у берегов Хургады. Всего на борту находилось 45 граждан России.

Погибли шесть россиян, в том числе двое несовершеннолетних. По данным губернатора египетской провинции Красное Море Амра Ханафи, в больницы доставлены 29 человек.

СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. По версии следователей, причиной крушения стало столкновение с рифом.

При этом генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев рассказал, что подводный аппарат был пришвартован к платформе, где своей посадки ждали туристы. Часть путешественников смогла разместиться, и в этот момент батискаф начал тонуть из-за попадания воды в салон.