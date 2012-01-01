Очевидцы рассказали о спасении выживших при крушении батискафа в Египте

Батискаф с российскими туристами затонул в Египте 27 марта. По последним данным, погибли шесть граждан РФ, однако большинство все же удалось спасти. Подробности и комментарии очевидцев – в материале Москвы 24.

Людей больше, чем мест?

Прогулочный батискаф "Синдбад", который принадлежит одноименной гостинице, затонул в километре от берега египетской Хургады примерно в 10:00 по местному времени.

На борту было 45 россиян, в том числе дети, сообщили в генконсульстве РФ. По данным ведомства, спасти удалось 38 человек: 24 развезли по гостиницам, еще 14 – по больницам.

По последним данным, погибли шесть россиян, двое из них – несовершеннолетние, сообщил губернатор провинции Красное Море Амра Ханафи. Среди погибших числится семейная пара из Татарстана, две их дочери были госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики. Ранее генконсульство подтвердило гибель пяти россиян.

Кроме граждан РФ, на борту были пять египтян – членов экипажа и граждане Индии, Норвегии и Швеции, всего 29 человек госпитализированы, уточнил Ханафи. При этом на официальном сайте проекта указано, что на батискафе "Синдбад" всего 44 посадочных места для туристов и два кресла пилотов (на данный момент страница в Сети уже недоступна).

По информации СМИ, поисково-спасательная операция на месте крушения судна завершена. Ситуацию на месте курирует лично генконсул РФ Виктор Воропаев, сказано в сообщении телеграм-канала Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там же подчеркнули, что российские дипломаты оказывают необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Кроме того, по информации ассоциации, все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады экстренно отменены.

Также в АТОР подчеркнули, что туристы были застрахованы. Компания, которая оказывает эти услуги, покроет расходы по эвакуации тел погибших и лечению пострадавших.

Батискаф "Синдбад" разработан в Финляндии и способен опускаться на глубину до 75 метров. Для каждого пассажира есть большое круглое смотровое окно. Во время экскурсии судно спускалось на глубину в 25 метров. По данным СМИ, билет для взрослого стоил более 7 тысяч рублей, для ребенка – чуть менее 4.



"Кому-то удалось выплыть, кому-то нет"

Официальная версия крушения батискафа пока не озвучена. По данным местных СМИ, экипаж мог не справиться с управлением, из-за чего судно налетело на коралловые рифы. После этого на борту якобы произошла разгерметизация.

Однако эту версию в беседе с телеканалом Москва 24 опровергла российская туристка Регина, которая должна была отправиться на экскурсию вместе с тремя детьми. По словам женщины, они были последними в очереди на погрузку, и, когда уже стояли на субмарине, она резко пошла вниз. Люки при этом были открыты.





пассажирка затонувшего батискафа Человек, который отвечал за посадку, громко кричал: "Стоп, стоп! Прекрати погрузку, прекрати!" – но никто не отреагировал. Вода начала засасывать. Я начала выталкивать своих детей и вытолкала их всех. Я сама начала подальше отплывать от подводной лодки для того, чтобы меня не засосало внутрь.

Находившаяся среди туристов россиянка Екатерина также сообщила РЕН ТВ, что вода начала поступать почти сразу после того, как люди спустились на борт. На экскурсию она отправилась вместе с мужем, дочерью и мамой.

"Когда начали спускаться внутрь, чтобы занять места, неожиданно полилась вода. Были открыты два люка, полилась вода, будто субмарина сорвалась, на чем она там держалась. Кому-то удалось выплыть, кому-то нет", – рассказала Екатерина.



К туристам тут же рванули катера, которые находились поблизости, вспоминает пострадавшая. Больше всех из ее близких пострадали мама и дочь – они находятся на искусственной вентиляции легких.

Александра, в свою очередь, рассказала изданию "Абзац", что пришла на местный пляж, когда туристов уже привозили на берег.





Александра отдыхающая Лодки ездили туда и обратно, сначала по два-три человека доставляли. Потом большой катер привез человек 10. Были и дети, и пожилые люди. Им сразу на месте оказывали первую помощь. Потом приехали машины скорой помощи, очень много. Людей на носилки погружали и отвозили.

Другой очевидец в разговоре с РИА Новости добавила, что многих на берег спасатели выносили уже без сознания. Среди пострадавших она видела много детей.

А вот турист Кирилл рассказал телеграм-каналу "RT на русском", что к организаторам экскурсии и ранее возникали вопросы. В частности, во время его поездки не было вообще никакого инструктажа по технике безопасности. Супруга Кирилла, в свою очередь, вспоминала, что один раз судно "очень сильно пошатнуло", и это испугало отдыхающих. А капитан батискафа и вовсе уходил куда-то из "кабины пилотов", заключила женщина.