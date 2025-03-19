Мужчина заставлял курить и жестоко избил пасынка в Нижневартовском районе

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В Новоаганске Нижневартовского района следователи проведут проверку по факту избиения отчимом малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В Сети распространилось видео, на котором мужчина заставляет курить, а потом избивает приемного сына. При этом происходящее сняла мать мальчика, которая не пыталась остановить мужчину. По словам соседей, он уже не первый раз применяет подобные силовые методы воспитания в отношении ребенка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Истязание".

Кроме того, будут проверены условия, в которых проживает и воспитывается мальчик. Действиям матери ребенка также дадут правовую оценку.

Ранее во Владимирской области полицейские возбудили уголовное дело против женщины, которая избивала своего 7-летнего сына-диабетика за то, что тот ел сладкие продукты. По данным региональной прокуратуры, мальчик нуждается в медицинском наблюдении, однако его мать с 2023 года не обращалась к врачам. Ребенка изъяли из семьи и передали в медучреждение.

