12 января, 12:46Общество
Следующие длинные выходные ждут россиян в честь Дня защитника Отечества
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Ближайшие длинные выходные в России ожидаются в конце февраля в честь Дня защитника Отечества, сообщает RT со ссылкой на утвержденный правительством производственный календарь.
Согласно его данным, нерабочими днями объявлены 21, 22 и 23 февраля.
Следующий продолжительный отдых наступит уже в марте в честь Международного женского дня – нерабочими будут дни с 7 по 9 марта.
Ранее сообщалось, что для получения максимальной выгоды от отпускных выплат в текущем году работникам рекомендуется выбирать длительные месяцы. Например, апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь.
Также для увеличения продолжительности отдыха сотрудник может совместить отпуск с праздничными днями.
