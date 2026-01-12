Следующие длинные выходные ждут россиян в честь Дня защитника Отечества

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ближайшие длинные выходные в России ожидаются в конце февраля в честь Дня защитника Отечества, сообщает RT со ссылкой на утвержденный правительством производственный календарь.

Согласно его данным, нерабочими днями объявлены 21, 22 и 23 февраля.

Следующий продолжительный отдых наступит уже в марте в честь Международного женского дня – нерабочими будут дни с 7 по 9 марта.

Ранее сообщалось, что для получения максимальной выгоды от отпускных выплат в текущем году работникам рекомендуется выбирать длительные месяцы. Например, апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь.

Также для увеличения продолжительности отдыха сотрудник может совместить отпуск с праздничными днями.