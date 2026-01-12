Форма поиска по сайту

12 января, 13:08

Технологии

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки Roblox

Фото: 123RF.com/diegothomazini

Оснований для разблокировки игры Roblox в России в настоящее время нет, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

Ранее СМИ писали, что Roblox стал выполнять требования Роскомнадзора – в игре начали запрашивать подтверждение возраста.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox 3 декабря 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что мониторинг игры неоднократно подтверждал неспособность модерации обеспечить безопасность материалов. Кроме того, дети подвергались сексуальным домогательствам.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что собирается направить в Роскомнадзор письма и жалобы граждан РФ по поводу блокировки игровой площадки. Она отметила, что в ее телеграм-канал поступают десятки тысяч писем и комментариев.

17 декабря стало известно, что Roblox готова временно ограничить свои коммуникационные сервисы в России. В компании добавили, что ведут диалог с Роскомнадзором и намерены продолжить его по мере восстановления доступа к платформе.

Возвращение платформы Roblox в Россию произойдет не раньше чем через полгода

