Депутат ГД Боярский: решение РКН о блокировке Roblox абсолютно верное и своевременное

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Решение Роскомнадзора (РКН) заблокировать игровую площадку Roblox – это абсолютно верное и своевременное, заявил глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на своей странице в MAX.

Сама по себе игра не представляла никакой угрозы, но в игровых чатах появилось много мошенников, которые требовали от детей фотографировать банковские карты родителей, а затем похищали средства.

"Вишенкой на торте было появление внутри этого игрового пространства и в этих пресловутых, бесконтрольных чатах экстремистов и террористов, которые занимались там насаждением своей радикальной идеологии", – высказался Боярский.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox 3 декабря. Решение было принято в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

Кроме того, дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам. У несовершеннолетних пользователей выманивают интимные фото, а также склоняют их к развратным действиям и насилию. В частности, мониторинг игры неоднократно подтверждал неспособность модерации обеспечить безопасность материалов.

