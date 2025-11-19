Депутат Немкин: на площадке Roblox высокий риск общения детей со злоумышленниками

Фото: Москва 24/Роман Балаев

На игровой площадке Roblox высокий риск общения детей со злоумышленниками. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, проверки возраста пользователей не помешают манипуляторам контактировать с детьми.

"В реальности это (введение возрастной верификации. – Прим. ред.) скорее косметическая мера, не затрагивающая системных проблем платформы. Roblox остается пространством с крайне низким порогом входа, минимальной проверкой личности и слабой модерацией", – приводит слова Немкина РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти проблемы делают платформу уязвимой для злоумышленников. Тем более сама архитектура Roblox создавалась без должного учета рисков, а мини-игры, чат-каналы и сторонние инструменты делают контроль контента практически невозможным. Передача биометрических данных стороннему подрядчику также вызывает вопросы о безопасности пользователей.

Депутат добавил, что за последние годы платформа неоднократно становилась объектом критики. Пока не будут переработаны фундаментальные принципы безопасности, любые точечные меры будут лишь "иллюзией контроля".

Ранее СМИ сообщили, что с января 2026 года все пользователи Roblox будут проходить проверку возраста. Для этого игрокам потребуется загрузить свое фото или видео, а после проверки все материалы удалятся подрядчиком платформы. Компания приняла данную меру, чтобы обезопасить детей от общения со злоумышленниками.

Треть из 151 миллиона ее ежедневных пользователей – дети младше 13 лет.