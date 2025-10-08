New York Post: на платформу Roblox подали в суд из-за симулятора убийства Чарли Кирка

Фото: 123RF/fellowneko

Офис генерального прокурора штата Кентукки Рассела Коулмана подал в суд на владельцев игровой онлайн-платформы Roblox, обвинив их в неспособности защитить юных пользователей от неприемлемого контента, передает "Газета.ру" со ссылкой на издание New York Post.

В качестве примера в иске приведен симулятор убийства политического активиста Чарли Кирка, появившийся на платформе. Утверждается, что онлайн-игра позволяла детям в возрасте до пяти лет просматривать анимированные кровавые сцены.

В обращении также указано, что из-за отсутствия адекватных защитных механизмов платформа также становится площадкой, где педофилы ищут жертв.

Иск в штате Кентукки был подан вслед за началом аналогичных судебных разбирательств в Луизиане и Айове. В частности, в суд на Roblox подала мать из Северной Каролины, утверждавшая, что злоумышленник использовал виртуальную валюту Robux, чтобы покупать откровенные фотографии ее дочери.

Платформа отвергала все обвинения, уверяя, что использует строгие меры безопасности.

Первое расследование в отношении Roblox началось вскоре после убийства сторонника президента США Дональда Трампа – республиканца Чарли Кирка. 10 сентября Кирк получил огнестрельное ранение во время выступления в Университете долины Юты и скончался в больнице.

Симулятор убийства консервативного активиста появился на игровой платформе почти сразу после трагедии. Вскоре Roblox удалила игру, а также около 100 других онлайн-проектов, так или иначе связанных с гибелью Кирка. Генпрокурор Оклахомы Гентнер Драммонд анонсировал расследование деятельности платформы, позволяющей любому пользователю создавать свои онлайн-игры.

