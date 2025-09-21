Более 100 тысяч человек планировали посетить траурные мероприятия по убитому Кирку

Фото: ТАСС/AP/Lindsey Wasson

Более 100 тысяч заявок подали желающие посетить траурные мероприятия по убитому активисту Чарли Кирку, сообщили РИА Новости организаторы.

Отмечается, что люди с ночи занимали места на парковках, расположенных у стадиона State Farm в Аризоне. Кроме того, желающим пришлось отстоять пробку длинною в 10 километров.

Предприниматель Илон Маск написал в социальной сети Х, что все места на арене полностью заполнены.

"Все места на этой гигантской арене, которые не огорожены для безопасности, забиты до потолка. Для меня большая честь быть здесь", – рассказал миллиардер.

Кирк был убит в ходе своего выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. После этого президент США Дональд Трамп пообещал "найти каждого", кто причастен к преступлению.

Спустя время задержали подозреваемого, им оказался 22-летний Джеймс Робинсон. 16 сентября он впервые предстал перед судом. Ему предъявили обвинения по семи пунктам и сообщили, что он будет арестован без права выхода под залог.

