Обвиняемый в убийстве активиста Кирка предстал перед судом в США

Обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка Тайлер Джеймс Робинсон впервые предстал перед судом в США. Заседание, которое прошло в виртуальном формате, транслировали сразу несколько местных телеканалов.

Робинсону зачитали его права и сообщили, что он будет арестован без права выхода под залог. Затем ему официально предъявили обвинения по семи пунктам: убийство при отягчающих обстоятельствах, противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений, два эпизода препятствования правосудию, два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также совершение насильственного преступления в присутствии детей.

Следующее судебное заседание состоится 29 сентября. На нем Робинсон будет присутствовать виртуально.

Кирк был убит во время выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. После случившегося президент США Дональд Трамп пообещал найти "каждого", кто причастен к произошедшему, в том числе выявить организации, которые спонсируют подобные преступления.

Позднее глава Белого дома заявил, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан. Им оказался 22-летний местный житель. По данным СМИ, молодой человек рассказал о случившемся отцу, а тот, в свою очередь, передал всю информацию властям.