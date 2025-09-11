Трамп пообещал найти "всех и каждого", кто причастен к убийству активиста Кирка

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти найдут "всех и каждого", кто причастен к убийству консервативного активиста и блогера Чарли Кирка в штате Юта. Видеообращение Трампа было опубликовано в соцсети Truth Social.

"Администрация США найдет всех и каждого, кто хоть как-либо причастен к этому зверству и другим случаям политического насилия. Это касается и организаций, которые спонсируют и поддерживают подобные преступления", – подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что его переполняет злоба от произошедшего. По словам президента, Кирк выполнял крайне важную роль по привлечению молодежи в политику.

"Чарли вдохновлял миллионы людей, и сегодня все, кто знал и любил его, объединены шоком и ужасом. Чарли был патриотом, посвятившим свою жизнь открытым дебатам и своей любимой стране", – заявил лидер США.

Он добавил, что политическое насилие со стороны радикальных левых либералов причинило вред слишком многим невинным людям и забрало множество жизней.

"Чарли был представлением лучшего в Америке, а монстр, стрелявший в него, атаковал всю страну. Убийца пытался заткнуть его с помощью пули, но ему не удалось это сделать, поскольку теперь мы сделаем так, чтобы голос Чарли, его мысли и наследие передавались через множество поколений", – добавил Трамп.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта. Мероприятие прервали, а раненого унесла охрана. Вскоре активист скончался от полученных ранений.

Трамп выразил соболезнования близким и родственникам погибшего. Он также распорядился приспустить американские флаги на всей территории США в связи со смертью Кирка.

Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве. Сотрудники ФБР допросили его, однако затем освободили.