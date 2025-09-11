Подозреваемый в убийстве блогера Кирка задержан

Фото: AP Photo/Tyler Tate

Правоохранители задержали подозреваемого в покушении на американского блогера и активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил директор ФБР Каш Патель.

"Лицо, подозреваемое в совершении ужасного преступления, в результате которого погиб Чарли Кирк, в настоящее время находится под стражей. Благодарим местные и государственные власти штата Юта за сотрудничество с ФБР", – написал Патель в соцсети X.

Данные о личности стрелка или его мотивах пока не раскрываются, обстоятельства преступления продолжают выясняться.

Покушение на Кирка произошло в штате Юта 10 сентября. В активиста выстрелили во время его выступления в местном университете. Позже Кирк скончался от полученных ранений.

Изначально СМИ сообщали о задержании демократа Майкла Мэллинсона, которого подозревали в покушении. Однако затем выяснилось, что он не был стрелком.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги на всей территории Штатов в связи со смертью Кирка.