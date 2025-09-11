Трамп поручил приспустить флаги после смерти блогера Кирка

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американские флаги на всей территории Штатов в связи со смертью блогера и активиста Чарли Кирка после покушения в штате Юта. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Согласно приказу лидера США, флаги будут приспущены до конца текущей недели.

Смерть Кирка также прокомментировал бывший президент США Джо Байден, заявив, что в Америке нет места для насилия подобного рода. Он добавил, что вместе со своей супругой Джилл молится за семью и близких Кирка.

Покушение на блогера произошло 10 сентября. В активиста выстрелили во время его выступления в университете штата. Позже Кирк скончался от полученных ранений.

Силовики задержали подозреваемого в нападении – Майкла Мэллинсона. По информации СМИ, он является зарегистрированным членом Демпартии в штате Юта. Однако, как заявили в местном университете, Мэллинсон не был стрелком, настоящий преступник все еще не обнаружен.