02 сентября, 09:13

Экс-премьер Чехии Бабиш отменил рабочую программу после нападения

Фото: ТАСС/EPA/Szilard Koszticsak

Бывший премьер Чехии Андрей Бабиш отменил рабочую программу после нападения на него, сообщает телеканал "360".

Политика во время предвыборного митинга ударил костылем пожилой мужчина, попав по голове и спине. После этого Бабиш заявил, что находится "вне игры", и поблагодарил всех за поддержку.

"Я подожду результатов дальнейшего обследования. Но в любом случае врачи рекомендовали мне пока не напрягаться", – написал он в социальной сети X.

Уточняется, что Бабиш отменил программу встреч с избирателями в Оломоуцком крае 2 сентября.

Ранее в мексиканском городе Тексистепек кандидата в местные мэры Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями. Нападение произошло во время митинга.

Вместе с Гутьеррес были убиты три человека, еще трое получили ранения. Как отмечали СМИ, нападения на политических кандидатов являются обычным явлением в Мексике.

