NBC: задержанный после покушения на блогера Кирка не был стрелком

Фото: телеграм-канал Baza

Задержанный после покушения на американского консервативного блогера и активиста Чарли Кирка в штате Юта в действительности не был стрелком. Настоящий преступник пока не пойман, сообщает издание NBC News со ссылкой на представителя местного университета.

По данным Fox News, Белый дом внимательно следит за развитием ситуации после покушения. В частности, в мониторинг активно вовлечен госсекретарь США Марко Рубио.

Покушение на Кирка произошло в штате Юта 10 сентября. В активиста выстрелили

во время его выступления в университете. Мероприятие прервали, а раненого блогера эвакуировали с места ЧП.

Позже силовики задержали подозреваемого в нападении на Кирка – Майкла Мэллинсона. По информации СМИ, он является зарегистрированным членом Демпартии в штате Юта.

Спустя некоторое время после покушения Кирк скончался. Информацию подтвердил президент США Дональд Трамп, выразив соболезнования семье погибшего.