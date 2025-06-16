В США задержан подозреваемый в убийстве депутата-демократа Хортман и ее супруга

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Ramsey County Sheriff's Office

В американском штате Миннесота задержали подозреваемого в убийстве депутата-демократа Мелиссы Хортман и ее супруга, сообщает News.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Задержанным оказался 57-летний Вэнс Лютер Болтер. В ночь на 14 июня он, одетый в полицейскую форму, расстрелял супругов Хортман в их доме. После он также совершил нападение на сенатора штата Джона Хоффмана и его жену, в результате которого они выжили.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Однако в автомобиле, брошенном Болтером, полицейские нашли "расстрельный список", в котором упоминались примерно 70 имен, в том числе выполняющие аборты медики, законодатели-демократы из Миннесоты и других штатов, а также губернатор Миннесоты Тим Уолз и генпрокурор Кит Эллисон.

Также в машине Болтера были найдены листовки с призывами к протестам против американского президента Дональда Трампа и тактическое снаряжение. По информации следователей, задержанный мог также планировать крупную атаку на одном из политических мероприятий.

До преступления Болтер работал в охранной компании Praetorian Guard Security. Отмечается, что злоумышленник имел значительный боевой опыт, полученный в зонах боевых действий по всему миру, в том числе в Восточной Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

По словам представителя полиции Марка Брули, двухдневная операция с участием ФБР и Службы маршалов США по поимке преступника стала "самой масштабной в истории штата". Болтеру предъявлены два обвинения в убийстве и два – в покушении на убийство.

Губернатор Миннесоты, в свою очередь, подчеркнул, что супруги Хортман стали жертвами "политически мотивированного убийства".

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