NYT: стрелявший в блогера Кирка сбежал по крыше соседнего здания

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Подозреваемый в покушении на американского блогера и активиста Чарли Кирка сбежал с места происшествия по крыше здания, которое расположено неподалеку от места его выступления. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на видео очевидцев.

В соцсетях распространяются несколько роликов, на которых, предположительно, видно положение стрелка. На одном из видео, снятом еще до покушения, очевидцы указывают на силуэт человека, который лег на крыше здания напротив места мероприятия с Кирком. На втором ролике видно, как человек убегает с этого места сразу после стрельбы.

Покушение на активиста произошло во время его выступления в американском университете штата Юта. Позже блогер скончался от полученных огнестрельных ранений. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего.

Вскоре после покушения сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе. По данным СМИ, им оказался демократ Майкл Мэллинсон. Однако позже в университете Юты заявили, что Мэллинсон не был стрелком, а настоящий преступник так и не был обнаружен.