Медведев прокомментировал убийство блогера Кирка в США
Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в последнее время политические преступления все чаще совершаются представителями "левых либералов, поддерживающих Украину". Таким образом он прокомментировал убийство американского блогера и активиста Чарли Кирка в штате Юта.
"Политические преступления и убийства в последнее время совершаются различными левыми либеральными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. Фицо, Кирк. Кто будет следующим?" – написал Медведев в соцсети X.
Политик призвал команду президента США Дональда Трампа осознать, что, поддерживая Украину, они в действительности "поддерживают убийц".
Покушение на Кирка произошло в штате Юта 10 сентября. В активиста выстрелили во время его выступления в университете штата. Позже Кирк скончался от полученных ранений.
В ФБР сообщили о задержании подозреваемого в убийстве активиста. Правоохранители проводят допрос задержанного. Власти Юты назвали смерть Кирка политическим убийством и целенаправленной атакой на одного человека.
