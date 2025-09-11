Медведев прокомментировал убийство блогера Кирка в США

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в последнее время политические преступления все чаще совершаются представителями "левых либералов, поддерживающих Украину". Таким образом он прокомментировал убийство американского блогера и активиста Чарли Кирка в штате Юта.

"Политические преступления и убийства в последнее время совершаются различными левыми либеральными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. Фицо, Кирк. Кто будет следующим?" – написал Медведев в соцсети X.

Политик призвал команду президента США Дональда Трампа осознать, что, поддерживая Украину, они в действительности "поддерживают убийц".

Покушение на Кирка произошло в штате Юта 10 сентября. В активиста выстрелили во время его выступления в университете штата. Позже Кирк скончался от полученных ранений.

В ФБР сообщили о задержании подозреваемого в убийстве активиста. Правоохранители проводят допрос задержанного. Власти Юты назвали смерть Кирка политическим убийством и целенаправленной атакой на одного человека.