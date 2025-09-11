Власти штата Юта назвали политическим убийством смерть блогера Кирка

Фото: ТАСС/AP/Tess Crowley

Убийство американского консервативного блогера и активиста Чарли Кирка было совершено по политическим мотивам. Об этом заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

"Хотел бы быть предельно ясным: это политическое убийство", – цитирует политика ТАСС.

Кокс также подтвердил задержание подозреваемого. В данный момент сотрудники правоохранительных органов допрашивают его.

Между тем власти продолжают активный поиск любых лиц, у которых есть дополнительная информация об убийстве Кирка, добавил губернатор Юты. Он не стал исключать, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек.

В свою очередь, комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон заявил, что убийство активиста было целенаправленной атакой на одного человека. Предварительно, выстрел был совершен с крыши с большого расстояния. Расследованием инцидента займутся департамент общественной безопасности Юты и ФБР, заключил Мэйсон.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. Мероприятие прервали, а раненого унесла охрана. Вскоре активист скончался от полученных ранений.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования близким и родственникам погибшего. Он также распорядился приспустить американские флаги на всей территории США в связи со смертью Кирка.

Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве. В данный момент он находится под стражей. Информация о личности стрелка или его мотивах пока не раскрывается.