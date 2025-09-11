ФБР освободило задержанного по подозрению в убийстве активиста Кирка

Фото: AP Photo/Alex Goodlett

Сотрудники ФБР освободили человека, которого задержали ранее по подозрению в убийстве консервативного активиста и блогера Чарли Кирка. Об этом сообщил глава ведомства Каш Патель в соцсети X.

"Задержанный был освобожден после допроса правоохранительными органами. Наше расследование продолжается, и мы будем и впредь публиковать информацию в целях обеспечения прозрачности", – написал директор ФБР.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта. Мероприятие прервали, а раненого унесла охрана. Вскоре активист скончался от полученных ранений.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования близким и родственникам погибшего. Он также распорядился приспустить американские флаги по всей территории США в связи со смертью Кирка.

Изначально СМИ сообщали о задержании демократа Майкла Мэллинсона, которого подозревали в покушении. Однако затем выяснилось, что он не был стрелком.