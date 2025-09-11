WP: Белый дом оцеплен в связи с убийством активиста Кирка

03:24Политика
Фото: depositphotos/tupungato
Силовики оцепили Белый дом в США на фоне убийства консервативного активиста и блогера Чарли Кирка во время выступления в штате Юта. Об этом сообщает издание The Washington Post.
"Судя по всему, вокруг Белого дома установили масштабный периметр безопасности", – говорится в статье газеты.
Покушение на Кирка произошло в штате Юта 10 сентября. В активиста выстрелили во время его выступления в местном университете. Позже Кирк скончался от полученных ранений.
Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве активиста. Правоохранители допросили его, однако затем освободили.
В США произошло покушение на блогера Чарли Кирка