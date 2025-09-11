Форма поиска по сайту

WP: Белый дом оцеплен в связи с убийством активиста Кирка

Белый дом оцепили после убийства активиста Кирка

Фото: depositphotos/tupungato

Силовики оцепили Белый дом в США на фоне убийства консервативного активиста и блогера Чарли Кирка во время выступления в штате Юта. Об этом сообщает издание The Washington Post.

"Судя по всему, вокруг Белого дома установили масштабный периметр безопасности", – говорится в статье газеты.

Покушение на Кирка произошло в штате Юта 10 сентября. В активиста выстрелили во время его выступления в местном университете. Позже Кирк скончался от полученных ранений.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве активиста. Правоохранители допросили его, однако затем освободили.

В США произошло покушение на блогера Чарли Кирка

