Трамп сообщил, что приедет в Аризону на прощание с активистом Кирком

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп планирует 21 сентября отправиться в штат Аризона, где состоится прощание с погибшим активистом Чарли Кирком. Об этом политик сообщил журналистам.

"Мы рано утром в воскресенье (21 сентября. – Прим. ред.) отправляемся в Аризону", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Прощание с Кирком состоится на стадионе команды "Аризона Кардиналс". Гроб с телом активиста уже доставили в штат, его лично сопровождал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Кирк был убит во время выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. После случившегося Трамп пообещал найти "каждого", кто причастен к произошедшему, в том числе выявить организации, которые спонсируют подобные преступления.

Позднее глава Белого дома заявил, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан. Им оказался 22-летний местный житель Тайлер Робинсон. По данным СМИ, молодой человек рассказал о случившемся отцу, а тот, в свою очередь, передал всю информацию властям.