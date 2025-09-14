Подозреваемый в убийстве Кирка не признал вину

Фото: ТАСС/EPA/OLGA FEDOROVA

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон не признал вину, сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс.

"Он не признался властям. Он не сотрудничает (со следствием. – Прим. ред.)", – передает слова губернатора телеканал ABC.

При этом Кокс отметил, что все окружение Робинсона сотрудничает с властями.

Кирк был убит во время выступления в американском университете штата Юта 10 сентября.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон сообщал, что атака на Кирка была целенаправленной. В свою очередь, Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек. После этого Трамп пообещал найти "каждого", кто причастен к произошедшему, в том числе выявить организации, которые спонсируют подобные преступления.

12 сентября глава Белого дома заявил, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан. Им оказался 22-летний местный житель Тайлер Робинсон. По данным СМИ, молодой человек рассказал о случившемся отцу, а тот, в свою очередь, передал всю информацию властям.

Пока неизвестно, входил ли злоумышленник в какое-то криминальное сообщество. Однако Трамп считает, что задержанный заслуживает смертной казни.

