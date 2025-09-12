Форма поиска по сайту

12 сентября, 16:19

Происшествия
CNN: подозреваемый в убийстве Кирка признался в содеянном отцу

В США подозреваемый в убийстве Кирка признался в содеянном отцу

Фото: x.com/fbisaltlakecity

Задержанный по делу об убийстве американского политического активиста Чарли Кирка признался в содеянном своему отцу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

По словам журналистов, после признания отец самостоятельно связался с властями и сказал, что обеспечил нахождение сына под своим контролем до тех пор, пока тот не будет официально задержан.

Как пишет газета The New York Post, задержанным оказался 22-летний местный житель Тайлер Робинсон. Он взят под стражу, утверждает телеканал Fox News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кирк получил огнестрельное ранение в ходе выступления в американском университете штата Юта. Предварительно, в него стреляли с крыши с большого расстояния.

Состояние активиста оценивалось как критическое, позже он скончался. Президент США Дональд Трамп пообещал найти "каждого", кто причастен к убийству, а также выявить организации, которые спонсируют такие преступления.

Через некоторое время подозреваемый был задержан. По словам Трампа, пока нет признаков, указывающих на наличие у задержанного сообщников.

ФБР обнаружило оружие, которое могли использовать при убийстве активиста Чарли Кирка

