Власти штата Юта заявили, что будут добиваться смертной казни для убийцы Кирка

Фото: AP Photo/Ross D. Franklin

Власти американского штата Юта намерены добиваться смертной казни для убийцы активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс на пресс-конференции.

"Мы работаем с нашими прокурорами, собираем все, что нужно, готовим письменные показания, чтобы мы могли добиваться смертной казни в этом деле. И это произойдет здесь, в штате Юта", – приводит ТАСС слова Кокса.

Он также сообщил, что ФБР и полиция получили от граждан США более 7 тысяч сообщений и наводок в деле по поиску убийцы Кирка. По словам губернатора, общество не давало правоохранителям столько информации с момента теракта на Бостонском марафоне в 2013 году.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта. СМИ сообщали, что нападение произошло в момент, когда активист говорил об огнестрельном насилии в Соединенных Штатах. По предварительным данным, выстрел был осуществлен с крыши с большого расстояния.

В результате мероприятие было прервано, а пострадавшего унесла охрана. Состояние активиста оценивалось как критическое.

Спустя время президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка. Глава Белого дома поручил до конца недели приспустить флаги во всей стране.

В США продолжаются поиски стрелка. ФБР опубликовало фотографии мужчины, который может быть причастен к преступлению. В свою очередь, Трамп заявил о большом прогрессе в поиске убийцы.