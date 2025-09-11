ФБР опубликовало фото мужчины, возможно причастного к убийству Кирка

Фото: x.com/fbisaltlakecity

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало фотографии мужчины, который может быть причастен к убийству американского правого активиста Чарли Кирка.

"Мы просим помощи общественности в опознании фигуранта", – говорится в сообщении в соцсети X.

К записи прикреплены две фотографии мужчины в кепке и солнцезащитных очках. Он одет в черную толстовку и синие джинсы.

За любую информацию о причастных к убийству Кирка ФБР предложило 100 тысяч долларов.

По последним данным, американские следователи нашли в винтовке, из которой могли убить активиста, пули с выгравированными лозунгами антифашистского движения "Антифа". Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Следователи обнаружили боеприпасы с выгравированными антифашистскими и связанными с движением ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) лозунгами внутри винтовки", – отмечается в публикации.

О том, что ФБР нашло оружие, сообщалось ранее. Как уточнял представитель ведомства, винтовка была обнаружена в лесной зоне, в сторону которой сбежал стрелявший.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. СМИ сообщали, что нападение произошло в тот момент, когда активист говорил об огнестрельном насилии в стране. Предварительно, выстрел был осуществлен с крыши с большого расстояния.

После этого мероприятие было прервано, а состояние активиста оценивалось как критическое. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон заявил, что атака была целенаправленной. В свою очередь, губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек.

Трамп пообещал, что власти найдут "всех и каждого", кто причастен к убийству. По его словам, это касается и организаций, которые спонсируют подобные преступления.

