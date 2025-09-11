CNN: Кирк в момент покушения говорил о проблеме массовой стрельбы в США

Фото: AP Photo/Rick Scuteri

Американский блогер и активист Чарли Кирк в момент покушения говорил об огнестрельном насилии в Соединенных Штатах, сообщает News.ru со ссылкой на телеканал CNN.

Как утверждают журналисты, об этом свидетельствует стенограмма последних минут перед нападением на Кирка. В частности, в ходе мероприятия один из участников спросил у блогера, сколько трансгендерных американцев (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) стали виновниками массовой стрельбы в США за последние 10 лет.

"Слишком много", – ответил Кирк.

После этого обсуждение массовой стрельбы продолжилось, и в этот момент активист получил смертельное ранение.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта. В результате мероприятие было прервано, а пострадавшего унесла охрана. Состояние активиста оценивалось как критическое.

Спустя время президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка. Глава Белого дома поручил до конца недели приспустить флаги во всей стране.

Злоумышленник был задержан, однако его освободили после допроса. По предварительным данным, выстрел был осуществлен с крыши с большого расстояния.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон заявил, что атака на Кирка была целенаправленной. В свою очередь, губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек.

Трамп пообещал, что власти найдут "всех и каждого", кто причастен к убийству. По его словам, это касается и организаций, которые спонсируют подобные преступления. Президент отметил, что Кирк выполнял крайне важную роль по привлечению молодежи в политику.