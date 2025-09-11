Конгрессвумен Луна обвинила демократов в провоцировании убийства Чарли Кирка

Американского активиста Чарли Кирка застрелили во время публичного выступления в Юте 10 сентября. Убийцу одного из самых влиятельных и популярных сторонников президента США Дональда Трампа пока не нашли, сообщили местные власти. За что убили Кирка и почему это событие раскололо Штаты и мир – в материале Москвы 24.

"Великий и даже легендарный"

Американского активиста Чарли Кирка смертельно ранили во время выступления на территории университета в городе Орем, штат Юта. Блогер общался с публикой, сидя в шатре на открытом воздухе. В момент покушения он отвечал на вопрос, сколько трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) устроили массовую стрельбу в США за последние 10 лет.

"Слишком много", – сказал Кирк, после чего начал рассуждать о конкретных цифрах.

Именно в этот момент активист получил огнестрельное ранение в шею. Его госпитализировали, однако он скончался в больнице. При этом в СМИ появилось видео, как после покушения неизвестный убегает с крыши рядом стоящего здания. То, что в Кирка могли стрелять оттуда, рассказал журналистам и комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон.

"Мы считаем, что это была целенаправленная атака на одного человека", – подчеркнул он.

Чарли Кирк прославился как сторонник консервативных ценностей и один из влиятельных сторонников президента Дональда Трампа. По данным СМИ, за соцсетями активиста следили десятки миллионов пользователей в месяц. Ряд аналитиков убеждены, что именно он внес решающий вклад в победу Трампа на минувших выборах президента США. Также Кирк знаменит своими негативными высказываниями в адрес сторонников Украины и лично президента Владимира Зеленского. По мнению активиста, именно украинский лидер является препятствием для мирной сделки. Кроме того, Кирк утверждал, что боевые действия на Украине выгодны исключительно киевскому режиму и западному военно-промышленному комплексу, а Крым является частью России.



Губернатор Юты, республиканец Спенсер Кокс назвал убийство Кирка политическим. В свою очередь, президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги по всей стране.



(супруга Трампа. – Прим. ред.) и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье. Чарли, мы любим тебя!

Дональд Трамп президент США Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили, и им восхищались все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Меланьяи я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье. Чарли, мы любим тебя!

Также Трамп выпустил специальное видеообращение, в котором пообещал "найти всех и каждого", кто убил Кирка и совершил другие акты насилия по политическим мотивам. Пока же стрелок не найден: в департаменте общественной безопасности штата Юта сообщили, что изначально было двое задержанных, однако оба оказались непричастны к случившемуся.

Также в Сети распространились кадры задержания некоего мужчины, которого в СМИ и соцсетях идентифицировали как сторонника Демократической партии в штате Юта Майкла Маллинсона. Однако сам 77-летний пенсионер заявил журналистам, что живет в канадском городе Торонто и просто похож на того человека. При этом Маллинсон уже начал получать угрозы в свой адрес.

По данным Wall Street Journal, теперь меры безопасности будут усилены на публичных выступлениях Дональда Трампа. В то же время телеканал CNN утверждает со ссылкой на участников встречи, что в университете, где выступал Кирк, они в принципе отсутствовали. В частности, там не было металлоискателей, а сотрудники не осматривали сумки и не проверяли билеты.

"Политическое насилие"

Убийство Чарли Кирка вызвало раскол внутри Соединенных Штатов. В частности, член американской палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна обвинила демократов в подстрекательстве к случившемуся.

"Вы это спровоцировали, черт побери", – обратилась она к оппонентам во время очередного заседания.

Бизнесмен Илон Маск в своих соцсетях и вовсе назвал американских левых, к которым относят и демократов, "партией убийц". О "демонизации оппонентов" с их стороны заявил и Дональд Трамп.

"Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире. Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране", – написал президент США в соцсетях.

Обвинения в адрес демократов появились и в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X. Причем, кроме Кирка, администрация приписала оппонентам вину за убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой, которую зарезали в общественном транспорте города Шарлотт 22 августа. Выяснилось, что подозреваемый – бездомный афроамериканец Декарлос Браун – ранее привлекался к ответственности минимум 14 раз. Кирк же был в числе тех, кто обвинял либералов и ряд изданий в сознательном замалчивании проблемы этнической преступности, сообщали СМИ.

"Демократы за преступность. Точка", – написано в аккаунте Белого дома.

А вот губернатор штата Иллинойс, демократ Джей Би Прицкер заявил журналистам, что именно республиканец Трамп провоцирует подобные настроения в обществе.

"Я не знаю, является ли это (убийство Кирка. – Прим. ред.) политическим насилием, потому что я не знаю, кто это совершил. В этой стране есть люди, которые его разжигают. Думаю, риторика президента часто разжигает его", – заявил губернатор.

Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, в свою очередь, отметил в разговоре с журналистами, что подобные происшествия стали происходить в Штатах регулярно.





Майк Джонсон спикер палаты представителей США Политическое насилие стало слишком распространенным в американском обществе, и это не соответствует тому, кто мы.

Однако когда Джонсон объявил минуту молчания в память об активисте, демократы в зале начали ее срывать криками "нет": кадры происходящего транслировали американские СМИ.

При этом предшественник Трампа на посту президента США, демократ Джо Байден выразил соболезнования в связи с убийством Чарли Кирка.

"В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно. Мы с Джилл (женой Джо Байдена. – Прим. ред.) молимся за семью и близких Чарли Кирка", – написал экс-президент на своей странице в соцсети X.

Обложку убитому активисту посвятил журнал Time. На ней опубликовано фото с мероприятия в Юте в кроваво-красном цвете и заголовком: "Довольно. Убийство Чарли Кирка и эпидемия американского политического насилия". Однако в Сети обложка вызвала двоякое толкование: по мнению некоторых пользователей, слово "довольно" относится именно к активисту, а не к проблеме подобных преступлений.

В то же время обозреватель телеканала MSNBC Мэтью Доуд допустил в эфире, что Кирка могли убить свои же соратники.

"Может, это у его сторонника на радостях разрядился ствол. <...> Если у тебя гадкие мысли и ты произносишь гадкие речи, не удивляйся, если тебе придется нарваться и на гадкие поступки", – сказал Доуд.

За эти высказывания журналист лишился работы, сообщила позднее глава телеканала Ребекка Катлер.



При этом раздор случился и в обществе. К примеру, в американском сегменте соцсетей начали появляться видео, на которых люди глумятся над смертью Кирка.

"На мой взгляд, в определенной степени это поэтическая справедливость. Человек, который распространял исключительно ненависть и лживую риторику, получил "пиу-пиу" в горло, так что в свои последние моменты не мог говорить", – сказала девушка в одном из роликов.

В то же время в Сети появились кадры из штата Айдахо, где мужчину, который крикнул в толпе сочувствующих Кирку оскорбление в его адрес, начали забивать толпой.

За рубежом же о недопустимости политического насилия заявили премьер-министры Канады и Великобритании Марк Карни и Кир Стармер соответственно. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул в соцсетях, что Кирк пострадал "за то, что говорил правду и защищал свободу". При этом в украинском сегменте соцсетей появились сотни язвительных реакций на произошедшее.

"Можно, я не буду горевать", "Ну слава богу", "Туда эту тварь", "Очень жаль (нет)", – написали украинские пользователи.

В России также прокомментировали убийство американского активиста. В частности, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил в соцсетях, что леволибералы, которые поддерживают Украину, все чаще совершают преступления политического характера. В частности, он напомнил о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло в мае 2024 года.

(аббревиатура движения "Сделаем Америку снова великой" на английском языке. – Прим. ред.) пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц.

Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ Кто следующий? Возможно, команде MAGAпора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц.

Отреагировал на покушение и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В своем телеграм-канале он напомнил, что Кирк был известен в том числе позитивными высказываниями о России и призывами к диалогу.

"Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США", – отметил Дмитриев.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков и вовсе предположил в своем телеграм-канале, что убийство сторонника Трампа может быть предупреждением самому президенту США. Также сенатор допустил, что это было сигналом и другим заметным фигурам, которые придерживаются похожих взглядов и не стесняются говорить о них на широкую аудиторию.