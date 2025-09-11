Конгресс США призвал усилить меры безопасности после убийства Кирка

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Конгресс США потребовал усилить меры безопасности после убийства политического активиста и сторонника американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал CNN, который взял комментарий у спикера палаты представителей Штатов Майка Джонсона.

"Я думаю, что многие из них нервничают, конечно. Они общественные деятели. Они постоянно на виду", – пояснил он.

При этом Джонсон охарактеризовал действующие меры безопасности для членов конгресса как отличные. Несмотря на это, он согласен, что их нужно усилить. По его словам, "в серьезные времена" должны быть приняты "серьезные меры".

Неизвестный выстрелил в Кирка во время выступления активиста в американском университете штата Юта. В результате мероприятие было прервано, а пострадавшего унесла охрана. Состояние активиста оценивалось как критическое.

Спустя время Трамп сообщил о смерти Кирка. Президент поручил до конца недели приспустить флаги во всей стране.

Злоумышленник был задержан, однако его освободили после допроса. По предварительным данным, выстрел был осуществлен с крыши с большого расстояния.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон заявил, что атака на Кирка была целенаправленной. В свою очередь, губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек.

Трамп пообещал, что власти найдут "всех и каждого", кто причастен к убийству. По его словам, это касается и организаций, которые спонсируют подобные преступления. Президент отметил, что Кирк выполнял крайне важную роль по привлечению молодежи в политику.