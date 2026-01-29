Движение временно закрыто на участках внешней стороны МКАД

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Движение временно закрыто на нескольких участках МКАД. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале столичного Дептранса.

Под ограничение подпала внешняя сторона кольцевой магистрали в районах Косинской эстакады и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, движение автотранспорта в настоящее время частично недоступно в районе улицы Милашенкова. Ограничения, затронувшие одну полосу, продлятся до 22 марта. Они связаны с проведением строительных работ.

По этой же причине водители не смогут воспользоваться участком Академического проезда в районе дома 31 по улице Прянишникова. Там запрет, введенный 26 января, будет действовать до 20 марта.