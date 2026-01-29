Форма поиска по сайту

29 января, 10:20

Происшествия

Один человек погиб и один пострадал при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске

Фото: телеграм-канал "МЧС Хабаровского края"

Один человек скончался и еще один пострадал при пожаре на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Хабаровскому краю.

В настоящее время на место ЧП выехал следователь. В свою очередь, в управлении МЧС по региону подчеркнули, что во время произошедшего погибли двое рабочих подрядной организации и еще один пострадал. Последнего доставили в медицинское учреждение.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 07:23 по московскому времени. По предварительным данным, в одном из корпусов ТЭЦ загорелась деревянная обрешетка кровли на площади в 15 квадратных метров, а также началось тление обшивки кровли на 100 "квадратах".

По версии МЧС, на крыше проходили кровельные работы. Сначала для тушения привлекали 32 человека и 12 единиц техники, но позже ранг пожара снизили и на месте остались 21 человек и 7 единиц техники.

Инцидент не повлиял на работу ТЭЦ, поэтому тепло и электроснабжение подается местным жителям в полном объеме. В настоящее время подразделения локализуют возгорание.

Ранее пожар произошел в конюшне в поселке Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области. Позже его удалось локализовать на площади 2 250 квадратных метров. Следом пожарные ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

происшествияпожаррегионы

