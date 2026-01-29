Форма поиска по сайту

29 января, 11:20

Политика

Дмитриев призвал мэра Нью-Йорка лучше планировать бюджет

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани должен лучше планировать бюджет города, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее Мамдани заявил, что американский город столкнулся с самым серьезным кризисом бюджета со времен кризиса 2008–2009 годов. Он объяснял, что налоговые изменения и прочие меры направлены на стабилизацию финансового положения Нью-Йорка и укрепление социальной устойчивости в долгосрочной перспективе, даже если некоторые программы не приносят жителям прямой выгоды.

"Товарищ Мамдани должен лучше планировать – коммунизм и социализм процветают через централизованное планирование", – написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, намекнув на социал-демократические взгляды мэра.

В январе на США обрушилась мощная снежная буря и аномальные морозы, что затронуло свыше 200 миллионов американцев. Стихия привела к масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры по всей стране.

По данным СМИ, минимум 42 человека погибли от последствий стихий. В одном лишь Нью-Йорке во время резкого похолодания скончались 8 человек, хотя точные причины их смерти не уточнялись.

Также американский город столкнулся с серьезными сугробами, из-за чего мэр сам вышел на улицу и почистил снег на камеру. Позже фотографию Мамдани прокомментировал Дмитриев, посоветовав мэру перенять опыт Москвы по очистке улиц от снега.

