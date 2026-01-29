Врач Дьячкова: отбеливающие полоски для зубов приводят к скрытым проблемам

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Регулярное использование отбеливающих полосок в домашних условиях приводит к серьезным последствиям, незаметным невооруженному глазу. На проблему обратила внимание врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Яна Дьячкова.



По словам эксперта, самолечение в стоматологии становится все более популярной и опасной тенденцией. В стремлении сэкономить время и деньги или закрепить результат между визитами к специалисту пациенты рискуют своим здоровьем.

"Основная проблема таких средств – в их неконтролируемом воздействии. Отбеливающие полоски и гели нередко содержат агрессивные химические компоненты в концентрациях, не адаптированных под конкретного пациента", – высказалась она в эфире радио Sputnik.

Стоматолог пояснила, что толщина и минерализация эмали, состояние десен, а также наличие микротрещин или клиновидных дефектов у разных людей могут сильно различаться. Из-за этого то, что безопасно для одного человека, может вызвать ожоги слизистой, повышенную чувствительность, микроповреждения эмали и образование скрытых трещин у другого.

Причем такие повреждения часто незаметны невооруженным глазом. Пациент может не испытывать боли, но процесс разрушения уже запущен. Выявить его можно только с помощью дентального микроскопа и высокоточного оборудования.

"Безопасно проводить отбеливание, профессиональную гигиену и лечение может только дипломированный врач после очной консультации и диагностики. Любые средства для ухода за полостью рта – даже самые "безобидные" на первый взгляд – должны подбираться совместно со специалистом", – заключила Дьячкова.

