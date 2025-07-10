Стоматолог Тышкевич: самолечение зубов может привести к аллергии или абсцессу

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Использование стоматологических наборов для самолечения может привести к абсцессу или вызвать аллергическую реакцию, рассказала в беседе с News.ru врач-стоматолог Наталья Тышкевич.

Она объяснила, что несертифицированные материалы и инструменты часто содержат опасные компоненты, которые могут вызывать химические ожоги тканей десен и слизистой оболочки.

Неправильно установленная пломба может стать причиной инфекции или абсцесса. Для лечения потребуется гораздо более сложная и дорогостоящая стоматологическая помощь.

"Например, инфекция может распространиться на близлежащие зубы и ткани, что приведет к необходимости их удаления или даже ортодонтического вмешательства,"– рассказала эксперт.

Тышкевич добавила, что многие проблемы увидит только специалист. Оценка профессионала может предотвратить сложные ситуации.

Ранее стало известно, что в России значительно увеличились продажи наборов для самостоятельного пломбирования зубов. Лечить полость рта также предлагают с помощью гель-лака у мастеров маникюров или использовать накладные виниры, элайнеры и капы.

Однако ряд специалистов предупреждает, что это может быть крайне опасно из-за некачественных материалов, отсутствия диагностики и непонимания причин заболевания. Самодельные пломбы только маскируют симптомы и могут стать причиной еще более серьезных последствий.

