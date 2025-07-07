"Известия": россияне начали лечить зубы дома вместо визитов к дантистам

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В России значительно увеличились продажи наборов для самостоятельного пломбирования зубов в домашних условиях, но это крайне опасно для здоровья, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

Аналитики посчитали, что в одном из маркетплейсов объявлений о продаже таких наборов стало в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее стоимость этого товара составляла 150–200 рублей, но на фоне популярности средний чек вырос до 908 рублей.

Также в соцсетях "лечить" зубы вне стоматологии предлагают у мастеров маникюра с помощью гель-лака или использовать накладные виниры, элайнеры и капы. Отзывы на такие "пломбы" положительные, часть пользователей отмечает, что вообще отказывается от профессиональной стоматологической помощи.

Например, одна из покупательниц написала, что пользуется "стоматологическим цементов" уже несколько месяцев. Зуб развалился наполовину, из-за отсутствия достаточного количества денег вылечить или удалить его невозможно. "Пломбу" покупательница формирует пальцами, после чего может свободно есть без жалоб.

Рост популярности самолечения связан с ростом стоимости услуг стоматологов, говорится в материале. В июне 2025 года средний чек за стоматологические услуги вырос на 15% по сравнению с прошлым годом и составил 10,9 тысячи рублей. Медицинские центры поднимают цены из-за увеличения стоимости материалов и прочих операционных расходов.

Президент Стоматологической ассоциации России, декан стоматологического факультета и главврач стоматологической поликлиники Казанского государственного медицинского университета Ринат Салеев подчеркнул, что профессиональное сообщество относится к продаже любых пломб для домашнего использования крайне отрицательно.

Он добавил, что пациенты в большинстве случаев умалчивают об использовании домашних пломб, поэтому статистики последствий самолечения в настоящий момент нет.

"Состав любого материала, используемого для лечения патологии зубов, должен быть безопасен для организма человека. Допуск к применению в лечебной практике выдается только после проведения клинических исследований на безопасность", – отметил Салеев.

Заведующая ортодонтическим отделением в одной из клиник Виктория Радько заметила, что за подобными "лайфхаками" для самолечения чаще всего нет никакой диагностики и понимания причин проблемы. Из-за этого различные временные пломбы только маскируют симптомы и могут приводить к еще более серьезным последствиям.

По ее данным, самопломбирование может вызвать разрушение зуба, воспаление и нагноение десны. Радько добавила, что из-за отсутствия очистки и профессиональной обработки кариозной области "пломба" только консервирует инфекцию.

Самостоятельное использование ортодонтических наборов может привести к неправильному перемещению зубов, к смещению укуса и повреждению корней, заключила специалист.

Кроме того, некачественные материалы, которые могут быть использованы в наборах для "домашней стоматологии", могут стать причиной аллергических реакций, воспалений и других осложнений, добавил главный врач стоматологической клиники Вячеслав Глухов.

Медик отметил, что использование стоматологических материалов, не сертифицированных в стране, может быть незаконным. В случае осложнений не получится доказать вину продавца.

Стоматологи подчеркнули, что лечение должны проводить только квалифицированные специалисты в специализированных клиниках. Если финансовое положение не позволяет, можно обратиться в государственные стоматологии, также существуют на программы рассрочки, которые позволят спланировать бюджет и вписать в него расходы на стоматолога.

Ранее эксперты рассказали, почему не стоит отбеливать зубы в домашних условиях. Если проводить ее слишком часто, из эмали вымываются важные вещества, включая кальций, после чего зубы стачиваются и становятся мелкими. Вернуть им прежнее состояние можно только с помощью протезирования.