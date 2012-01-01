Хирург Харламов объяснил необходимость имплантации зубов

Пустота на месте удаленного зуба может привести к серьезным последствиям для организма. Почему важно вовремя поставить имплант, рассказал челюстно-лицевой хирург, главный врач сети научных стоматологий Артем Харламов в программе "Доктор 24".

Зачем нужна имплантация

Отсутствие одного из зубов спустя два года приводит к серьезным последствиям: неправильному прикусу и усыханию костной ткани, рассказал Артем Харламов.





Артем Харламов челюстно-лицевой хирург, главный врач сети научных стоматологий Если выпал нижний зуб, рядом стоящие начнут сдвигаться в сторону дыры и наклоняться к ней, а верхний будет опускаться вниз. Так формируется травматический узел, то есть смыкание челюстей в этой области становится неправильным.

Понадобится еще два года, чтобы вновь изменить положение зубов с помощью брекетов, а затем нарастить десну и кость, добавил хирург.

Какой имплант выбрать

Стоматологические имплантаты создаются по единому образцу, и у них схожие характеристики. Однако более усовершенствованные изделия не могут стоить дешево, так как произведены из современных и прочных сплавов. Подобные протезы имеют надежный узел соприкосновения между конструкцией и имплантом, поэтому обеспечивают точное и герметичное соединение.





Артем Харламов челюстно-лицевой хирург, главный врач сети научных стоматологий Эти параметры эволюционируют с того времени, как первое изделие появилось на стоматологическом рынке в 1990-х годах. Недорогие импланты выпускались и раньше, но это не значит, что они плохие, просто в них нет современных усовершенствований.

Сегодня бюджетные протезы могут служить так же долго, как и премиальные. Однако последние имеют преимущества в сложных клинических случаях, добавил врач.

Обычно имплант устанавливается в день обращения клиента, но иногда его могут поставить не сразу.

Процедуру проводят в любом возрасте, однако есть нижняя граница. Рост скелета, который идет до 18–21 года, является ограничивающим фактором. Поэтому перед операцией специалисты делает рентгенографию кисти. Если фаланги пальцев окостенели, имплантация разрешена. В ином случае протез может сместиться, заключил Харламов.

