Хирург Харламов объяснил необходимость имплантации зубов

Пустота на месте удаленного зуба может привести к серьезным последствиям для организма. Почему важно вовремя поставить имплант, рассказал челюстно-лицевой хирург, главный врач сети научных стоматологий Артем Харламов в программе "Доктор 24".
Зачем нужна имплантация
Отсутствие одного из зубов спустя два года приводит к серьезным последствиям: неправильному прикусу и усыханию костной ткани, рассказал Артем Харламов.
Понадобится еще два года, чтобы вновь изменить положение зубов с помощью брекетов, а затем нарастить десну и кость, добавил хирург.
Какой имплант выбрать
Стоматологические имплантаты создаются по единому образцу, и у них схожие характеристики. Однако более усовершенствованные изделия не могут стоить дешево, так как произведены из современных и прочных сплавов. Подобные протезы имеют надежный узел соприкосновения между конструкцией и имплантом, поэтому обеспечивают точное и герметичное соединение.
Сегодня бюджетные протезы могут служить так же долго, как и премиальные. Однако последние имеют преимущества в сложных клинических случаях, добавил врач.
Обычно имплант устанавливается в день обращения клиента, но иногда его могут поставить не сразу.
Процедуру проводят в любом возрасте, однако есть нижняя граница. Рост скелета, который идет до 18–21 года, является ограничивающим фактором. Поэтому перед операцией специалисты делает рентгенографию кисти. Если фаланги пальцев окостенели, имплантация разрешена. В ином случае протез может сместиться, заключил Харламов.