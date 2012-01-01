Стоматолог Артемова назвала параметры качественной зубной щетки

Зубная щетка может травмировать зубы, поэтому важно правильно ее выбирать. Как это делать, рассказала врач-стоматолог Оксана Артемова в программе "Доктор 24".

Размер

При выборе щетки необходимо учитывать размер ее головки, которая должна захватывать полтора-два зуба во время процедуры, рассказала Оксана Артемова.





Оксана Артемова врач-стоматолог Для взрослых и детей предметы гигиены отличаются, так как молочные зубы меньше постоянных. Однако слишком большая щетка снижает эффективность чистки, а маленькая, включая монопучковую, замедляет процесс.

Форма щетки может быть разной, так как параметр не влияет на качество гигиены. В большинстве случаев – это маркетинговый ход, отметила врач.

Жесткость и материалы

Важно обратить внимание на жесткость щетины. Слишком грубый материал вызывает дискомфорт и часто рекомендуется для очистки зубных протезов или при твердом налете. Такие щетки способны повредить эмаль, поэтому их используют непродолжительное время – не более двух недель.





Оксана Артемова врач-стоматолог Оптимально чередовать каждый месяц щетки мягкой и средней жесткости. Этот подход позволит безопасно массировать десна, а также эффективно удалять зубной налет.

Стоит обратить внимание и на материал щетинок: искусственный предпочтительнее натурального, так как на последнем может скапливаться больше микробов. Помимо этого, ворсинки должны быть ровными, заключила Артемова.

