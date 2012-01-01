Стоматолог Артемова назвала параметры качественной зубной щетки

Зубная щетка может травмировать зубы, поэтому важно правильно ее выбирать. Как это делать, рассказала врач-стоматолог Оксана Артемова в программе "Доктор 24".
Размер
При выборе щетки необходимо учитывать размер ее головки, которая должна захватывать полтора-два зуба во время процедуры, рассказала Оксана Артемова.
Форма щетки может быть разной, так как параметр не влияет на качество гигиены. В большинстве случаев – это маркетинговый ход, отметила врач.
Жесткость и материалы
Важно обратить внимание на жесткость щетины. Слишком грубый материал вызывает дискомфорт и часто рекомендуется для очистки зубных протезов или при твердом налете. Такие щетки способны повредить эмаль, поэтому их используют непродолжительное время – не более двух недель.
Стоит обратить внимание и на материал щетинок: искусственный предпочтительнее натурального, так как на последнем может скапливаться больше микробов. Помимо этого, ворсинки должны быть ровными, заключила Артемова.