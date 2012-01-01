Ортодонт Котунова назвала опасные последствия неправильного прикуса

Неправильный прикус сказывается не только на челюстно-лицевой области, но также ухудшает здоровье ЖКТ и позвоночника. Как лечить положение зубов, рассказала врач ортодонт-гнатолог Елена Котунова в программе "Доктор 24".

Последствия

По словам Елены Котуновой, патологический прикус – неправильное положение и смыкание зубов. Часто он возникает из-за генетики, то есть особенностей роста лицевого скелета. Если он развит неправильно, то может привести даже к нарушению осанки и дискомфорту в области позвоночника.



Елена Котунова врач ортодонт-гнатолог Неправильный прикус может вызвать повышенную чувствительность зубов, которая возникает из-за нарушения целостности эмали.

Если передние зубы перегружены, они истончаются. В некоторых случаях это приводит к нарушению пародонта (комплекс тканей, окружающий кость – Прим. ред.), когда оголяются корни, и даже к выпадению зубов.

Также неправильный прикус влияет на тонус мышц. Если нижняя челюсть смещена, это перенапрягает челюстно-лицевую область. Таким образом меняется положение диска в суставе, из-за чего человек сталкивается с щелчками и хрустом. В запущенных ситуациях пациентам тяжело открывать рот, возникают головные и мышечные боли.

Развитие гастрита и других патологий ЖКТ тоже могут быть связаны с челюстью. Во время специального тестирования врачи часто обнаруживают нарушение жевательных функций – из-за этого пищевой комок сразу попадает в отделы желудочно-кишечного тракта и приводит к проблемам с пищеварением.

Как лечить прикус?

Изменение прикуса не только улучшает самочувствие организма, но и устраняет функциональную асимметрию лица.





Елена Котунова врач ортодонт-гнатолог Существуют разные методы ортодонтического лечения, включая комбинированные подходы с привлечением челюстно-лицевого хирурга. Также используют брекет-системы, когда черты лица меняются в более гармоничную сторону.

Брекет-системы более "управляемы" во время лечения, что позволяет эффективнее перемещать зубы, особенно в сложных случаях. Однако некоторым такой способ не подходит, и люди предпочитают элайнеры – прозрачные каппы. При этом они могут быть менее действенными.

Перед тем как установить брекет-систему, с которой в среднем ходят полтора-два года, важно провести санацию полости рта. То есть необходимо вылечить все кариесы, пульпиты и периодонтиты. Также в 90% случаев удаляются зубы "мудрости", заключила Котунова.