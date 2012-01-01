Врач Обложко перечислил самые полезные продукты для зубов

Грубая пища и продукты, богатые кальцием и фосфором, помогут сохранить здоровье зубов. Как сделать улыбку красивой, в программе "Доктор 24" рассказал врач-диетолог, специалист по снижению веса Сергей Обложко.

Полезные элементы

На здоровье зубов влияют кальций и фосфор, напомнил Сергей Обложко. Причем они должны быть в определенных пропорциях для максимального усвоения первого элемента.



Сергей Обложко врач-диетолог, специалист по снижению веса В молочных продуктах это сочетание оптимальное. Прежде всего, стоит обратить внимание на творог и сыр, где кальций в более концентрированном виде.

Специалист уточнил, что сыр нужно выбирать правильно. Лучше отдать предпочтение продуктам средней жирности – брынзе, моцарелле, рикотте. Эти виды можно употреблять по 200 граммов в день, ведь калорийность в них невелика, а кальция много.

Грубая пища

Для здоровья зубов важно также есть грубую, механическую пищу, например овощи. Когда мы пережевываем, то массируем зубы и десна, объяснил врач. Благодаря этому люди реже страдают заболеваниями полости рта. Специалист порекомендовал обратить внимание на морковь, сырую тыкву и кабачки.



Сергей Обложко врач-диетолог, специалист по снижению веса Также важно поддержать микрофлору рта. Для этого нужно подавить плохие микробы и усилить хорошие. Стоит добавить в рацион продукты, которые содержат бактерицидные вещества и фитонциды, например петрушку.

Кроме того, диетолог посоветовал употреблять имбирь, который очищает вкусовые рецепторы. Чтобы продукт обладал обеззараживающим действием, лучше отдавать предпочтение сырому или маринованному.

Также можно есть хрен: смешать его с нежирным творогом и намазать на отрубной хлеб, чтобы получился полезный бутерброд.