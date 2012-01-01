Пародонтолог Хазимова перечислила признаки проблем с деснами

Чувствительность зубов сигнализирует о проблемах с деснами. Подробнее об этом рассказала врач-пародонтолог Виктория Хазимова в программе "Доктор 24".

Причины и симптомы

Повышенная чувствительность зубов указывает на проблемы с деснами. Она появляется по нескольким причинам, одна из которых – истончение эмали из-за "перегруза" зубов, рассказала Виктория Хазимова.

Когда эмаль сильно стирается, это приводит к образованию микротрещин. В них попадает жидкость и воздействует на нервные окончания, объяснила врач.





Виктория Хазимова врач-пародонтолог Вторая причина – обнаженные корни зубов. Когда десна поднимается или опускается, оголяется поверхность, не защищенная эмалью. В таком случае нервные окончания становятся более чувствительными к раздражителям.

Также десны могут воспалиться из-за большого количества мягкого налета – он отодвигает ткань и обнажает нервные окончания. Из-за этого зубы реагируют на холодную и горячую пищу.

При повышенной чувствительности десен нужно обратиться к стоматологу. Такие ощущения не являются нормой, отметила пародонтолог.

Патологию можно распознать по симптомам:



кровоточат десны;

ощущается неприятный запах изо рта;

появляется боль в деснах.

При проблемах с деснами зубы начинают шататься. Это происходит из-за микробного налета: он разрушает костную ткань, на которой держатся зубы. Поэтому когда "опоры" нет, они становятся подвижными и выпадают.

Профилактика

Воспаление десен часто возникает из-за недостаточной гигиены. Для качественного ухода за зубами нужно использовать:



мануальную щетку с густой щетиной и маленькой головкой;

монопучковые щетки для труднодоступных участков;

межзубные ершики для очистки пространств между зубами.

Последние подбираются индивидуально в зависимости от размера промежутков, отметила врач. Зубные пасты тоже нужно выбирать исходя из целей. Для профилактики кариеса подойдут средства с фторидами, от чувствительности – с нитратом калия, а для минерализации – с кальцием.

Также важно соблюдать технику гигиены: щетку необходимо поставить на десну и зуб, затем отвести ее на 45 градусов от десны и чистить поверхность мелкими круговыми движениями. После можно переходить на другой участок.

Что касается профессиональной гигиены зубов, ее необходимо делать раз в полгода, заключила Виктория Хазимова.

