Пародонтолог Хазимова перечислила признаки проблем с деснами

Чувствительность зубов сигнализирует о проблемах с деснами. Подробнее об этом рассказала врач-пародонтолог Виктория Хазимова в программе "Доктор 24".
Причины и симптомы
Повышенная чувствительность зубов указывает на проблемы с деснами. Она появляется по нескольким причинам, одна из которых – истончение эмали из-за "перегруза" зубов, рассказала Виктория Хазимова.
Когда эмаль сильно стирается, это приводит к образованию микротрещин. В них попадает жидкость и воздействует на нервные окончания, объяснила врач.
Также десны могут воспалиться из-за большого количества мягкого налета – он отодвигает ткань и обнажает нервные окончания. Из-за этого зубы реагируют на холодную и горячую пищу.
При повышенной чувствительности десен нужно обратиться к стоматологу. Такие ощущения не являются нормой, отметила пародонтолог.
Патологию можно распознать по симптомам:
- кровоточат десны;
- ощущается неприятный запах изо рта;
- появляется боль в деснах.
При проблемах с деснами зубы начинают шататься. Это происходит из-за микробного налета: он разрушает костную ткань, на которой держатся зубы. Поэтому когда "опоры" нет, они становятся подвижными и выпадают.
Профилактика
Воспаление десен часто возникает из-за недостаточной гигиены. Для качественного ухода за зубами нужно использовать:
- мануальную щетку с густой щетиной и маленькой головкой;
- монопучковые щетки для труднодоступных участков;
- межзубные ершики для очистки пространств между зубами.
Последние подбираются индивидуально в зависимости от размера промежутков, отметила врач. Зубные пасты тоже нужно выбирать исходя из целей. Для профилактики кариеса подойдут средства с фторидами, от чувствительности – с нитратом калия, а для минерализации – с кальцием.
Также важно соблюдать технику гигиены: щетку необходимо поставить на десну и зуб, затем отвести ее на 45 градусов от десны и чистить поверхность мелкими круговыми движениями. После можно переходить на другой участок.
Что касается профессиональной гигиены зубов, ее необходимо делать раз в полгода, заключила Виктория Хазимова.