Стоматолог Артемова назвала главные особенности зубных паст

Бесконтрольное использование некоторых зубных паст может навредить полости рта. Подробнее об этом рассказала врач-стоматолог и главный врач сети стоматологических клиник Оксана Артемова в программе "Доктор 24".

Антибактериальные и с кальцием

В антибактериальные (противовоспалительные) пасты добавляют антисептики. Например, хлоргексидин с концентрацией от 5% до 15%, рассказала Оксана Артемова.





Оксана Артемова врач-стоматолог, главный врач стоматологических клиник Также в средства входят антибиотики, такие как триклозан. Однако сегодня их не рекомендуют, потому что вырабатывается резистентность к бактериям во рту. Таким образом, длительное и бесконтрольное использование антибактериальных паст развивает устойчивость патогенной микрофлоры.

Дисбаланс полезных и вредных бактерий приводит к дисбактериозу, поэтому противовоспалительные средства гигиены рекомендуется выбирать после консультации с врачом.

Пасты с кальцием в свою очередь не защищают от кариеса, так как вещество не проникает внутрь зуба. При дефиците элемента нужно обратить внимание на состояние организма, отметила врач.

"В крови уровень кальция строго регулируется, а его повышение или понижение вызывает внутреннюю реакцию. Поэтому любые добавки нельзя принимать бесконтрольно, их должен назначать врач-эндокринолог", – заметила специалист.

Отбеливающая

Отбеливающая паста вредит эмали, царапая ее. Дело в том, что оттенок зубов обусловлен цветом дентина и никакое средство до него не доберется. Такая продукция поможет убрать только налет от табака или кофе, благодаря определенным веществам в составе.





Оксана Артемова врач-стоматолог, главный врач стоматологических клиник Абразивные зубные пасты имеют индекс (RDA) больше 100, что не подходит для ежедневного применения. Средства с RDA выше 70 применять не рекомендуется.

Что касается количества пасты, стоматологи советуют использовать ее в меньшем объеме, чем показывают в рекламе. Для качественной гигиены достаточно маленькой горошины, подытожила Артемова.

