Стоматолог Артемова назвала главные особенности зубных паст

Бесконтрольное использование некоторых зубных паст может навредить полости рта. Подробнее об этом рассказала врач-стоматолог и главный врач сети стоматологических клиник Оксана Артемова в программе "Доктор 24".
Антибактериальные и с кальцием
В антибактериальные (противовоспалительные) пасты добавляют антисептики. Например, хлоргексидин с концентрацией от 5% до 15%, рассказала Оксана Артемова.
Дисбаланс полезных и вредных бактерий приводит к дисбактериозу, поэтому противовоспалительные средства гигиены рекомендуется выбирать после консультации с врачом.
Пасты с кальцием в свою очередь не защищают от кариеса, так как вещество не проникает внутрь зуба. При дефиците элемента нужно обратить внимание на состояние организма, отметила врач.
"В крови уровень кальция строго регулируется, а его повышение или понижение вызывает внутреннюю реакцию. Поэтому любые добавки нельзя принимать бесконтрольно, их должен назначать врач-эндокринолог", – заметила специалист.
Отбеливающая
Отбеливающая паста вредит эмали, царапая ее. Дело в том, что оттенок зубов обусловлен цветом дентина и никакое средство до него не доберется. Такая продукция поможет убрать только налет от табака или кофе, благодаря определенным веществам в составе.
Что касается количества пасты, стоматологи советуют использовать ее в меньшем объеме, чем показывают в рекламе. Для качественной гигиены достаточно маленькой горошины, подытожила Артемова.