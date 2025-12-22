Стоматолог Балакирева: цены на лечение зубов поднимутся на 50–100% в 2026 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В 2026 году услуги стоматологов могут стать дороже на 50–100%, предупредила врач-стоматолог Мария Балакирева в беседе с Life.ru.

Она объяснила, что увеличение стоимости связано с логистикой, а также с повышением НДС до 22%. Специалист подчеркнула, что это все взаимосвязано. Кроме того, многие материалы не производятся в России.

"Что-то производится, но не в таком количестве и не всегда того качества, которое бы хотелось. Поэтому нам приходится заказывать импортные материалы", – отметила Балакирева.

При этом она добавила, что зарплаты стоматологов вряд ли вырастут в том же соотношении. По ее словам, врачи будут получать тот же доход, что и в прошлые несколько лет. Кроме того, повышение цен, наоборот, наносит "некий урон", поскольку многие люди будут не в состоянии оплачивать такие услуги.

Ранее врач-стоматолог Наталья Тышкевич предупредила, что использование стоматологических наборов для самолечения может привести к абсцессу или вызвать аллергическую реакцию. Она объяснила, что несертифицированные материалы и инструменты часто содержат опасные компоненты, которые могут вызывать химические ожоги тканей десен и слизистой оболочки.

