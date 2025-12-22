Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 17:07

Общество
Главная / Новости /

Стоматолог Балакирева: цены на лечение зубов поднимутся на 50–100% в 2026 году

Стоматолог предупредила об увеличении цен на лечение зубов на 50–100% в 2026 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В 2026 году услуги стоматологов могут стать дороже на 50–100%, предупредила врач-стоматолог Мария Балакирева в беседе с Life.ru.

Она объяснила, что увеличение стоимости связано с логистикой, а также с повышением НДС до 22%. Специалист подчеркнула, что это все взаимосвязано. Кроме того, многие материалы не производятся в России.

"Что-то производится, но не в таком количестве и не всегда того качества, которое бы хотелось. Поэтому нам приходится заказывать импортные материалы", – отметила Балакирева.

При этом она добавила, что зарплаты стоматологов вряд ли вырастут в том же соотношении. По ее словам, врачи будут получать тот же доход, что и в прошлые несколько лет. Кроме того, повышение цен, наоборот, наносит "некий урон", поскольку многие люди будут не в состоянии оплачивать такие услуги.

Ранее врач-стоматолог Наталья Тышкевич предупредила, что использование стоматологических наборов для самолечения может привести к абсцессу или вызвать аллергическую реакцию. Она объяснила, что несертифицированные материалы и инструменты часто содержат опасные компоненты, которые могут вызывать химические ожоги тканей десен и слизистой оболочки.

"Специальный репортаж": самолечение

Читайте также


общество

Главное

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика