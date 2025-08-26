Врач Балакирева: самостоятельное снятие брекетов грозит кариесом и нарушением прикуса

Фото: 123RF/melnyk58

Самостоятельное снятие брекетов может привести к повреждению слизистой, кариесу и быстрому возвращению зубов в первоначальное, неправильное положение. Об этом Москве 24 рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

Ранее в Сети завирусились видеоролики, в которых люди с целью экономии сами снимают брекеты подручными средствами. К примеру, в одном из них пациент решил сделать это при помощи ложки.

По мнению стоматолога, такие действия могут привести к более дорогостоящим последствиям.





Мария Балакирева врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Даже когда брекеты снимает профессионал, частички материала остаются на зубах, поэтому их надо обязательно отполировать. В противном случае на поверхности будут собираться остатки пищи, что быстро приведет к развитию кариеса. Плюс останутся "квадратики", которые будут некрасиво смотреться.

Также во время самостоятельного снятия брекетов высок риск травмирования десны. Это может привести к воспалению в ротовой полости, отметила врач.

"Еще не надо забывать, что снятием брекет-системы лечение не заканчивается. После очень важно поставить ретейнер: с внутренней стороны зубов, от клыка до клыка, располагают металлическую дугу, удерживающую зубы в правильном положении. Плюс еще необходимо носить ретенционную каппу (также фиксирует зубной ряд. – Прим. ред.)", – отметила Балакирева.

Если пренебречь этим, годы ношения брекетов окажутся бесполезными – зубы могут "разойтись" уже в первый месяц после снятия системы, предупредила врач.

