Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 13:36

Происшествия

Шесть человек обнаружены мертвыми в квартире в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Следком 64"

Шесть человек обнаружены мертвыми в городе Балаково в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, 12 января в одном из домов, расположенных на улице Академика Жук, были найдены тела шести человек, в том числе 45-летней женщины, 50-летнего мужчины и их двоих сыновей в возрасте 9 и 4 лет. Личности остальных устанавливаются.

Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом при работе газового оборудования в доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следователи уже назначили судебные экспертизы. В настоящее время сотрудники СК осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и проводят иные мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

Ранее арендатор в Люберцах заживо сожгла трех человек. По версии следствия, женщина снимала комнату у знакомых. 27 декабря, находясь в компании приятелей, она решила убить всех присутствующих из-за внезапно возникшей ссоры.

Злоумышленница воспользовалась легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалкой, с помощью чего подожгла постельные принадлежности. В результате произошел пожар, погибли трое человек. 39-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика