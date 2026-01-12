Шесть человек обнаружены мертвыми в квартире в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Следком 64"

Шесть человек обнаружены мертвыми в городе Балаково в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, 12 января в одном из домов, расположенных на улице Академика Жук, были найдены тела шести человек, в том числе 45-летней женщины, 50-летнего мужчины и их двоих сыновей в возрасте 9 и 4 лет. Личности остальных устанавливаются.

Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом при работе газового оборудования в доме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следователи уже назначили судебные экспертизы. В настоящее время сотрудники СК осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и проводят иные мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

Ранее арендатор в Люберцах заживо сожгла трех человек. По версии следствия, женщина снимала комнату у знакомых. 27 декабря, находясь в компании приятелей, она решила убить всех присутствующих из-за внезапно возникшей ссоры.

Злоумышленница воспользовалась легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалкой, с помощью чего подожгла постельные принадлежности. В результате произошел пожар, погибли трое человек. 39-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью.

