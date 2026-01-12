Собянин объявил об открытии лыжно-биатлонной трассы в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил в мессенджере MAX об открытии лыжно-биатлонной трассы в "Лужниках", которая будет работать до 1 марта.

Ее протяженность составляет 3 километра, что примерно в 2 раза больше, чем в 2025 году. Маршрут проходит через парковку Южного спортивного центра и продлен до сквера, расположенного у памятника В. И. Ленину.

На территории находятся специальная лыжня и стрельбище, а также зона проката инвентаря и раздевалки. Помимо самой трассы, посетители могут принять участие в мастер-классах по лыжным гонкам и биатлону, соревнованиях и ежедневных тренировках с профессиональными инструкторами.

"Это уже 5-й сезон трассы. В предыдущие годы ее посетили больше 50 тысяч человек", – добавил Собянин.

Мэр выразил уверенность, что в этом году трасса будет не менее популярна у гостей. Посетить ее может каждый желающий, однако для этого необходимо заранее зарегистрироваться.

В общей сложности Москва подготовила более 700 километров лыжных трасс в текущем году, в том числе свыше 140 километров с искусственным оснежением.

По словам Собянина, много лыжных трасс в городских скверах, в том числе в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и "Лосином острове".

