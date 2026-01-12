Долину потребовали выдворить с берега ручья в Подмосковье

Фото: ТАСС/Константин Андреев

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов направил в прокуратуру жалобу в отношении певицы Ларисы Долиной. Он обвинил артистку в незаконном строительстве искусственного пруда в Подмосковье на охраняемой прибрежной полосе, сообщает газета "Известия", ознакомившаяся с жалобой.

В обращении указывается, что пруд площадью 230 квадратных метров был выкопан тяжелой техникой в границах защитной полосы безымянного ручья, что прямо запрещено Водным кодексом.

"Работы привели к уничтожению почвенного слоя, изменению рельефа и гидрологического режима, а все это в отсутствие необходимых согласований и экспертиз", – говорится в жалобе.

Также бизнесмен указал, что участок, принадлежащий Долиной, был незаконно сформирован в пределах 20-метровой береговой полосы, которая по закону является общедоступной и не может находиться в частной собственности.

Рыськов попросил прокуратуру провести проверку, привлечь певицу к административной ответственности и обязать ее ликвидировать пруд, восстановить рельеф и рекультивировать почву. Кроме того, он настаивает на освобождении береговой полосы от частных владений.

Ранее сообщалось, что Долина также рискует лишиться двух квартир в латвийском Дзинтари общей стоимостью около 95 миллионов рублей из-за санкций Евросоюза. Прямого указания на конфискацию имущества в законах и санкциях нет, однако из-за заморозки активов певица не может оплатить долги за ЖКХ или просто продать квартиры.

Долина в прошлом году стала жертвой мошенников и продала свою квартиру в Москве. Вырученные от сделки средства она перевела аферистам. Суд назначил четырем обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Затем во время гражданского судопроизводства артистка оспорила сделку по продаже жилья. Суд оставил право собственности на квартиру за ней, что вызвало негативную реакцию у общества.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба. Инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за покупательницей – Полиной Лурье. Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы.