Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 13:34

Шоу-бизнес

Долину потребовали выдворить с берега ручья в Подмосковье

Фото: ТАСС/Константин Андреев

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов направил в прокуратуру жалобу в отношении певицы Ларисы Долиной. Он обвинил артистку в незаконном строительстве искусственного пруда в Подмосковье на охраняемой прибрежной полосе, сообщает газета "Известия", ознакомившаяся с жалобой.

В обращении указывается, что пруд площадью 230 квадратных метров был выкопан тяжелой техникой в границах защитной полосы безымянного ручья, что прямо запрещено Водным кодексом.

"Работы привели к уничтожению почвенного слоя, изменению рельефа и гидрологического режима, а все это в отсутствие необходимых согласований и экспертиз", – говорится в жалобе.

Также бизнесмен указал, что участок, принадлежащий Долиной, был незаконно сформирован в пределах 20-метровой береговой полосы, которая по закону является общедоступной и не может находиться в частной собственности.

Рыськов попросил прокуратуру провести проверку, привлечь певицу к административной ответственности и обязать ее ликвидировать пруд, восстановить рельеф и рекультивировать почву. Кроме того, он настаивает на освобождении береговой полосы от частных владений.

Ранее сообщалось, что Долина также рискует лишиться двух квартир в латвийском Дзинтари общей стоимостью около 95 миллионов рублей из-за санкций Евросоюза. Прямого указания на конфискацию имущества в законах и санкциях нет, однако из-за заморозки активов певица не может оплатить долги за ЖКХ или просто продать квартиры.

Долина в прошлом году стала жертвой мошенников и продала свою квартиру в Москве. Вырученные от сделки средства она перевела аферистам. Суд назначил четырем обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Затем во время гражданского судопроизводства артистка оспорила сделку по продаже жилья. Суд оставил право собственности на квартиру за ней, что вызвало негативную реакцию у общества.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба. Инстанция пересмотрела дело и признала право собственности квартиры за покупательницей – Полиной Лурье. Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы.

Полина Лурье может обратиться к судебным приставам, чтобы принять квартиру Ларисы Долиной

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика