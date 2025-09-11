11 сентября, 10:18Происшествия
Университет, где убили американского активиста Кирка, будет закрыт до 15 сентября
Фото: AP Photo/Ross D. Franklin
Университет долины Юта, на территории которого произошло убийство американского блогера и активиста Чарли Кирка, будет закрыт до понедельника, 15 сентября. Об этом говорится на сайте образовательного учреждения.
"Мы шокированы и огорчены трагической кончиной Чарли Кирка, который был гостем в нашем кампусе. Наши сердца вместе с его семьей. Кампусы Университета долины Юта будут закрыты с 11 по 14 сентября", – заявили в университете.
Там уточнили, что все занятия, университетские мероприятия и работа администрации будут приостановлены на это время. В том числе будут перенесены экзамены и продлены сроки выполнения заданий.
Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта. В результате мероприятие было прервано, а пострадавшего унесла охрана. Состояние активиста оценивалось как критическое.
Спустя время президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка. Глава Белого дома поручил до конца недели приспустить флаги во всей стране.
Злоумышленник был задержан, однако его освободили после допроса. По предварительным данным, выстрел был осуществлен с крыши с большого расстояния.
Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон заявил, что атака на Кирка была целенаправленной. В свою очередь, губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек.
Трамп пообещал, что власти найдут "всех и каждого", кто причастен к убийству. По его словам, это касается и организаций, которые спонсируют подобные преступления. Президент отметил, что Кирк выполнял крайне важную роль по привлечению молодежи в политику.
