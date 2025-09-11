Журнал Time опубликовал обложку, посвященную убитому активисту Кирку

Фото: time.com

Американский журнал Time выпустил обложку, посвященную убийству активиста Чарли Кирка, передает газета "Известия" со ссылкой на страницу журнала в Х.

На обложке под красным цветом размещена фотография с выступлением Кирка. На ней также написано: "Довольно. Убийство Чарли Кирка и эпидемия американского политического насилия".

Издание предположило, что смерть активиста станет не только трагедией, но и событием, которое приведет к радикализации еще большего числа американцев.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в университете штата Юта. По данным СМИ, активист в этот момент говорил об огнестрельном насилии в Штатах.

Состояние пострадавшего оценивалось как критическое, спустя время президент США Дональд Трамп сообщил о смерти активиста и поручил до конца недели приспустить флаги по всей стране.

Злоумышленник был задержан, однако его освободили после допроса. По предварительным данным, выстрел был осуществлен с крыши с большого расстояния.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон заявил, что атака на Кирка была целенаправленной. Губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек.

